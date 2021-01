Gene Bervoets viel 15 kilo af voor rol in ‘Beau Séjour’: "Mijn vrienden dachten dat ik doodziek was"

TV Gene Bervoets overleefde horroronge­val op set ‘Beau Séjour’: "Drie keer dacht ik dat het voorbij was"

13 januari Het scheelde niets of Gene Bervoets (64) was er niet meer. De Antwerpse acteur kreeg tijdens de opnames van 'Beau Séjour' onbedoeld 6.000 liter water over zich heen en werd weggekatapulteerd, maar overleefde miraculeus. "In het ziekenhuis kwam een dokter naar me toe. 'Meneer Bervoets', zei hij. 'Het is onwaarschijnlijk dat u er nog bent.'"