Gene Bervoets overleefde horrorongeval op set ‘Beau Séjour’: "Drie keer dacht ik dat het voorbij was"

"Drie beelden blijven me bij van dat moment", zegt Gene Bervoets over het ongeval, intussen zo'n jaar geleden. "Het eerste was een witte massa rond mij, die helemaal niet meer leek op water. Het tweede was een moment dat ik in de lucht hing, met een stekende pijn in mijn hoofd. Het derde was water dat langs mij wegstroomde en een helpende hand die me uiteindelijk meepakte. Drie keer dacht ik dat het met mij gedaan was."