Gênante primeur voor ‘Blind Getrouwd’: Veerle verlaat Sven nog voor het einde van hun ‘experimenteel’ huwelijk

TVTien procent. Zoveel kans gaven we Veerle & Sven vorige week nog. Het was tien procent te veel. In aflevering acht, nauwelijks een maand na hun feestelijke huwelijk, trok Veerle genadeloos en met onmiddellijke ingang de stekker uit haar verbintenis met Sven. De anders zo stoere bonk crashte en bleef hulpeloos achter.’Blind Getrouwd’ zoals geen enkele kandidaat het eigenlijk wil beleven. Of verdient. De kijker evenmin.

Er viel niets meer te lijmen, uit te praten of te verduidelijken. Geen expert die nog enige huwelijkstherapie had aan te bieden. De beslissing van Veerle lag duidelijk betonhard vast. Ze moest en zou met onmiddellijke ingang een einde maken aan haar ‘Blind Getrouwd’-avontuur. En dus haar kersverse echtgenoot Sven dumpen. Voor de duidelijkheid: dit was een schoolvoorbeeld van ‘an accident waiting to happen’. Een aangekondigd falen. Een mismatch van de experten die kan tellen.

Er zat nochtans een pak fijne emotie in deze aflevering met de flash backs naar de huwelijksdag van de drie jonge koppels. Natte ogen. Telkens weer zorgen die heerlijke momenten voor een krop in de keel. Niet alleen bij de bevoorrechte kijker. Ook bij kandidate Hanne, het stilaan getormenteerde meisje dat maar geen vat krijgt op haar zwijgzame Dave. Ze veegde een traan weg bij het zien van zoveel spontaan geluk bij Marijn en Candice. En ook de spontane oprechte bewondering van Dennis voor de ‘sprookjesprinses’ die plots voor hem stond was duidelijk erg emotioneel voor Hanne.

Ze haalden het slechtste in elkaar naar boven

Maar naast die gelukzalige momenten die herbeleefd werden tijdens een reünieweekend van de koppels was er het doffe, plompe, helaas onomkeerbare en uiteraard aangekondigde falen van de oudjes onder de Blind Getrouwd-deelnemers. Na een laatste babbel met experten Sarah en een resem sorry’s verliet Veerle het appartement waar ze nauwelijks een maand de nachten op een zetelbed had doorgebracht. Niet meteen de beste plek om aan een prille relatie te werken.

Wat we al lang vermoedden, werd door Sven en Veerle nu zwart op wit bevestigd. Hun huwelijk hield eigenlijk hoop en al zowat drie uurtjes stand. Tot aan de fotoshoot. Een net iets te enthousiaste, opdringerige Sven wilde toen een te nadrukkelijke kus van zijn kersverse echtgenote. Die schrok daar zo hard van dat ze daar en toen de stekker uit de verbintenis trok. Wat volgde was een treurig pad met veel onwil, sarcastische humor, onbegrip, kommaneuken (zoals Sven dat mooi omschreef), en allicht nog veel meer ellende die netjes door de programmamakers met de mantel der liefde werden weggemonteerd. Wat overbleef was een laatste gesprek tien dagen voor het einde van de normale ‘proefperiode’ waarbij Veerle met onmiddellijke ingang een streep onder het experiment trok en als een dief in de nacht verdween.

Waren Sven en Veerle nu al dan niet een mogelijk goeie match? Volgens de experten wel. ‘Maar, jullie halen blijkbaar het slechtste bij elkaar boven’, concludeerde experte Sarah. Dat Veerle al twaalf jaar lang geen relatie meer had, had nochtans een alarmbelletje moeten laten rinkelen. De voorbije weken werd duidelijk hoe Veerle naar haar eigen nest en haar honden snakte. En misschien dachten de kinderen liever dan papa en mama zelf dat een ‘gearrangeerd huwelijk’ wel een goeie zaak zou kunnen zijn. Niet dus. Waarbij vooral Sven met de gebroken potten blijft zitten.

Hanne & Dave: ‘Het kabbelt maar wat verder’

‘Het kabbelt maar wat verder’, biechtte Dave op voor de camera. ‘Doe er dan verdomme wat aan, gast, in plaats van het liedje Is dit alles? Van Doe Maar op de platendraaier te leggen terwijl je echtgenoot even kinderoppas speelt’, flitste er door mijn hoofd. Hanne kreeg de voorbije weken uiteraard een hoop shit vanwege ‘social media’ over zich heen. Maar ze vatte haar onmacht voor een stilaan falend huwelijk duidelijk en gevat samen: ‘Als ik niks voorstel, brengen we de avond in stilte door. We zijn twee individuen, maar geen team. Als ik hier zit kan ik me heel eenzaam voelen. Hij geeft naar mij toe heel weinig’, klonk het vreselijk eenzaam. Er zijn veel manieren om je onmogelijk te maken in een relatie. De manier die Dave gebruikt is verstikkend. En vreselijk oneerlijk omdat de camera getuige is. Dave mag meteen nog eens Doe Maar laten weerklinken. ‘Is dit alles ... wat jij in te brengen hebt in een huwelijk waar hij volmondig ja voor hebt gezegd?

Slaagkansen: 10 procent (was 20 procent)

Nathalie & Dennis: ‘Er zit een rust tussen ons’

Eén maand ver in hun huwelijk en Dennis is nog altijd ‘flabbergasted’, ondersteboven van zijn droomprinses die hij zijn vrouw mag noemen. Vraag is maar of dat volgende zondag nog zo zal zijn. De vooruitblik liet een wat trieste Dennis zien. Heeft Nathalie hem van zijn sokkel geduwd? Heeft zij hem met de voeten op de grond gezet en duidelijk gemaakt dat er meer sprake is van fijne vriendschap dan ook maar een sprankeltje van verliefdheid? We mogen hopen van niet, maar we vrezen van wel.

Slaagkansen: 25 procent (was 45 procent)

Candice & Marijn: ‘Da’s gewoon geluk’

Drie korte woorden: ‘Da’s. Gewoon. Geluk’. Meer moesten Candice en Marijn niet zeggen op het reünieweekend. Magic made in heaven voor die twee. Geluk kan simpel zijn. En grandioos. Alles klopt schijnbaar. Voord e tweede lockdown ging ons fijne duo nog eens op restaurant. En ze kozen meteen een fijne plek in het Antwerpse uit. Marijn weet hoe hij Candice kan plezieren. Door bijvoorbeeld ook de hele tijd in haar ogen te kijken. En niet naar haar decolleté. ‘Ge hebt nog geen enkele keer in mijn decolleté gekeken. Chapeau’, lachte de lerares. Tegen experte Sarah biechtte Marijn vlot op dat hij een gelukkige man is. ‘In ben het avontuur ingestapt en heb sindsdien altijd geglimlacht’. Geef de wereld maar wat meer Candicen en Marijnen en het zou er meteen allemaal wat vrolijker aan toe gaan...

Slaagkansen: 95 procent (was 90 procent)

Veerle & Sven: ‘Op dag 2 of 3 was ik al kansloos’

Eigenlijk is over dit koppel alles gezegd en geschreven. Boeken toe dus. Met de slotzin ‘jammer maar helaas’.

Slaagkansen: huwelijk vroegtijdig afgebroken

