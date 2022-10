Gênant moment in ‘De allerslimste mens’: niemand weet iets over 'Memory', Erik Van Looys verfilming van 'De Zaak Alzheimer’

TVPijnlijk moment in de vaak alles bepalende filmpjesronde van de ‘ Allerslimste mens ’. Geen enkele kandidaat kon iets zinnigs vertellen over ‘Memory’, de remake van ‘De Zaak Alzheimer’ en - naast ‘Loft’ - de meest succesvolle film van regisseur Erik Van Looy. De trefwoorden ‘Memory’, ‘De Zaak Alzheimer’, ‘Liam Neeson’, ‘Guy Pearce’ en ‘Martin Campbell’ deden geen enkel belletje rinkelen. Dat belletje had nieuwkomer Peter van de Veire overigens toch niet kunnen redden. Hij was geen partij voor het duo Cannaerts-Van Impe.

Komen, deelnemen en weer opkrassen. Geen enkele BV die het graag doet. En al zeker niet als je een titel als ‘Slimste Mens ter Wereld anno 2018' te verdedigen hebt. De inmiddels 50-jarige Van de Veire raakte echter op geen enkel moment in het spel en kon ook niet in de foto- of filmronde de situatie keren. In zijn finale tegen Cannaerts volstond het voor Bart om telkens het ontbrekende goede antwoord te geven en één keer door te scoren op een vraag over de Rode Duivels om moeiteloos te winnen. “Of het leuk was? Zo leuk is dat niet, een nederlaag”, gaf Peter toe. “Bart is zo sterk, die laat niks liggen…” Klopt, al moest hij alweer zijn meerdere erkennen in Liesbeth Van Impe. Maar de rust en de zekerheid waarmee de presentator-comedian telkens aan de finale begint, zijn indrukwekkend. En voor de tegenstander imponerend.

Dat Van de Veire niet straffer uit de verf kwam, was verrassend. En zorgde uiteraard voor een minder spannende aflevering. Gelukkig maakte het juryduo Jan Jaap van de Wal en Amelie Albrecht wel wat goed. Jan Jaap was zalig met zijn hilarische tussenkomsten. Nieuwkomer Amelie, drie jaar geleden zelf nog kandidaat in ‘De slimste mens’, net voldoende grof gebekt om leuk te zijn.

De leukste quotes

Van de Veire: “Ik heb Liesbeth zowat als enige als winnaar getipt. Het is ook de eerste keer dat ik meespeel en uitgeslapen ben. Maar ik ben belachelijk zenuwachtig.”

Van de Veire (over zijn vrouw): “Enigmatisch zijn we altijd met elkaar verbonden.” Waarop Jan Jaap: “Dat zou ik ook zeggen als ik ergens te laat ben.” De vrouw van Peter kwam immers te laat aan op de opnames.

Jan Jaap (spelend alsof het al de Grote Finale is): “We zitten er heel ontspannen bij. Heel relaxed.”

Jan Jaap (over het debuut van collega Amelie Albrecht): “Ik heb hier destijds ook Kat Kerkhofs bij haar debuut mogen begeleiden. Als jij dat dus een beetje goed doet, zit je over twee jaar weg te kwijnen in Istanboel.”

Jan Jaap (over de vestimentaire aanpak van Bart): “Als je zo’n leuk hoofd hebt en zo’n goddelijk lichaam, dan moet je een kostuum gaan dragen. Dit lichaam vraagt om een maatpak.”

Hilarische momenten

Van de Veire laat zich helemaal gaan als hij uitlegt hoe hij destijds zijn vrouw stuntelig ten huwelijk heeft gevraagd in een wellnesscentrum, op Crocs. Of dat voor de rest al dan niet met kleren aan was, vertelt hij er niet bij.

Jan Jaap zorgt voor enige afschuw bij de kandidaten, bij Van Looy en bij medejurylid Amelie als hij één voor één zijn vingers krakend over elkaar plooit. Een bijzonder talent, zo blijkt. Waarop Amelie opbiecht dat ze nagenoeg niets ziet uit haar rechteroog.

Amelie is op haar best als ze vertelt hoe ze ooit ging wandelen met haar hond en door koning Filip werd aangesproken op de lokale markt. “Hij zei: ‘Alloo, wat een mooie hond’”, licht ze toe.

Kantelmomenten

Na de opwarmingsronde ‘3-6-9' gaat ‘Open deur’ min of meer gelijk op. In de ‘Puzzel’ verliest Peter veel tijd. Liesbeth slaat meteen een ferme kloof omdat ze als enige snel puzzelt.

Peter krijgt bij zijn debuut meteen een moeilijke fotoronde. Bart en Liesbeth lopen zo verder uit. En ook in de filmpjesronde profiteren Bart en Liesbeth voluit van de mindere prestatie van Peter, die maar drie goede antwoorden weet over de dood van Madeleine Albright.

Opvallend is dat geen van de drie kandidaten wat weet over de Amerikaanse remake van ‘De Zaak Alzheimer’. Even opvallend is dat Liesbeth Van Impe heel weinig weet over het Sabena-faillissement, maar dan al weet dat ze alweer heeft gewonnen. Bart haalt nog snel 110 seconden binnen en bezegelt zo het lot van Peter Van de Veire. Die komt in zijn finale op geen enkel moment op dreef en verliest kansloos tegen een perfect spelende Bart Cannaerts.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Liesbeth Van Impe: 439 sec.

2. Bart Cannaerts: 395 sec.

3. Peter Van de Veire: 227 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts: 11 deelnames, 7 overwinningen, 4 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Liesbeth Van Impe: 2 deelnames, 2 overwinningen

9. Peter van de Veire: 1 deelname, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Dalilla Hermans (36), goed in 2017 voor negen deelnames en vijf overwinningen.

