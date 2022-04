Gemoederen lopen hoog op in ‘Vrederechters’: “Meneer, blijft u kalm”

De vrouw in kwestie wordt in het vredegerecht bijgestaan door haar zoon. Volgens hem stroomt er al maanden geen warm water door de kranen. Daarnaast is er slechts één stopcontact in de hele woning dat bovendien niet goed geaard is. Als gevolg sprak de burgemeester een verhuurverbod uit. Naar zijn mening was het appartement onbewoonbaar. De huurders in kwestie moesten dus noodgedwongen het appartement verlaten. Zij menen daardoor dat ze de gevraagde huur niet moeten betalen en dus lopen de gemoederen hoog op. Vrederechter Martine Mosselmans probeert alvast om iedereen rustig te houden. “Meneer, blijft u kalm”, klinkt het onder meer.