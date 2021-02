Gehate Jerrel na zijn ‘Big Brother’-avontuur: “Ik hoop dat niemand zijn dreigementen omzet in daden”

TV ‘Don't Worry, Be Happy’: In bad in de gft-container met Floris Smet

11:18 In de tweede aflevering van ‘Don’t Worry, Be Happy’ gaat de excentrieke schilder Floris Smet met alle aandacht lopen. Vorige week zagen we de zestiger nog hondenvoer eten, deze keer neemt hij een bad in z’n gft-container. De broers Louis en Hubert zijn dan weer ontroerd, want na de boete die ze kregen van het Federaal Voedselagentschap, schoten weldoeners in actie om hen financieel te steunen.