Geena Lisa verklapt geheimpje over ‘Het swingpaleis’: “Nieuwkomers moesten ad fundum champagne drinken”

TV KIJK. Tovenaar zingt in het Nederlands en neemt zo een groot risico in ‘The Masked Singer’

Vanavond wordt het menens in ‘The Masked Singer’. Het is namelijk tijd voor de halve finale. Niet meteen het moment om risico’s te nemen, maar daar denkt Tovenaar duidelijk anders over. Hij verrast werkelijk iedereen door de aflevering te openen met een Nederlandstalig nummer. Valt dit mysterieuze figuurtje als gevolg door de mand of zal hij net voor nog meer verwarring zorgen?