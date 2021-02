Geen water te diep om Willy Sommers te huldigen in nieuwe ‘Liefde voor Muziek’

In de openingsaflevering laten de artiesten hun muzikale creativiteit voor het eerst los op het oeuvre van muziekicoon Willy Sommers, koning van het Vlaamse lied. Wat maken de anderen van de nummers van Willy? Kiezen ze voor een monsterhit of een verborgen parel? Eén ding is zeker: met de nummers van Willy zijn meezingers nooit ver uit de buurt.

Palmares van 500 nummers

Aan nummerkeuze is er alvast geen gebrek. Willy’s palmares bestaat uit maar liefst 500 nummers waaronder talloze hits die jong en oud moeiteloos meezingen. Voor de zanger zelf springt er alvast één nummer uit: “Mijn absolute favoriet is Als een Leeuw in een Kooi.” En het is die monsterhit waarmee Cleymans & Van Geel aan de slag gingen: “Het is een geweldig nummer. We hebben er voor geijverd om dit te mogen zingen en zijn heel blij dat we dit nu kunnen doen”, vertelt het duo.