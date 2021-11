Geen vierde Emmy voor Tim Van Aelst: kopie van ‘The Masked Singer’ gaat met begeerde beeldje lopen

Waarom een kopie van het Zuid-Koreaanse programma ‘King of Masked Singer’, dat al in april 2015 in première ging, wint, is onduidelijk. Maar het is zeker geen première voor de Emmy Awards. Tim Van Aelst zelf zag zijn eerste seizoen van ‘Wat Als?’ in 2012 naast de prijzen vallen, maar haalde twee jaar later met een volgend seizoen van de reeks toch een Emmy binnen.

Van Aelst en Peeters toonden zich, zoals ze hadden aangekondigd, waardige verliezers. “We hebben inderdaad gezegd dat het hier niet zozeer gaat om een beeldje winnen, dan wel om internationaal bij de besten te horen. De jury’s uit zoveel landen hebben de Engelse versie van ‘The Masked Singer’ beter gesmaakt dan onze ‘Da’s Liefde’. Ik dacht en geloofde dat het hier toch vooral om creativiteit ging. Dat is nu even zuur om te verwerken, maar het is niet anders”, zo reageerde Tim meteen na afloop van de show.

“Kijk, ik heb gezegd dat ik officieel zou zeggen dat ‘The Masked Singer’ een terechte winnaar is. Dat is hierbij gebeurd. En mag ik nu even eens flink vloeken en anderhalf uur ongelukkig zijn? Wat ons niet zal beletten om hier straks in the city that never sleeps de bloemetjes dubbel en dik buiten te zetten. Vijf nominaties en drie keer gewonnen op het grootste tv-gala van de wereld is en blijft niet niks”, aldus nog Van Aelst.

Bekijk hier enkele fragmenten uit het tv-programma:

Volledig scherm Jens Dendoncker en Lauren Versnick. © VTM