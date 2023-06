Geen tweede seizoen van ‘The Idol’? Eerste reeks stopt vroeger dan verwacht

‘The Idol’, de serie met Lily-Rose Depp en The Weeknd in de hoofdrol, ligt enorm onder vuur. Het schetst het leven van een popster in een wereld vol seks, drugs en roem. ‘Vrouwonvriendelijk’, ‘walgelijk’ en ‘seksistisch’, zo zeggen de critici. Ook de seksscènes worden niet gewaardeerd. Maar de kritiek is niet de reden waarom de serie nu maar vijf in plaats van zes afleveringen heeft. Creatieve veranderingen tijdens het maken van de serie hebben tot die beslissing geleid, klinkt het. Zo is onder meer de regisseur vervangen.

Toxische sfeer

Of er nog een tweede seizoen komt, is maar de vraag. HBO liet eerder weten dat die knop nog niet is doorgehakt. Abel Tesfaye (de echte naam van The Weeknd, red.) ligt alvast niet wakker van de heisa. Volgens hem geeft ‘The Idol’ een realistische weergave van hoe het is om ontzettend beroemd te zijn. “Het is bijna educatief”, aldus de Canadese artiest. Eerder kwam de show in opspraak toen productiemedewerkers zich uitspraken over een vermeende toxische sfeer op de set, maar dit werd tegengesproken door The Weeknd, Lily-Rose en HBO.