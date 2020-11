Geen publiek en de domme uitspraken van Conner Rousseau: dit was aflevering 21 van ‘De Slimste Mens’

TVHet viel bij de allereerste seconden van de aflevering al op. Erik Van Looy maakte netjes zijn klassieke intro af, stapte naar zijn bankje, maar kreeg geen applaus. Niet dat de toeschouwers niet wilden. Ze konden niet, want ze waren er niet. Wegen de nieuwe corona-maatregelen. De quiz zelf liep alsof er helemaal niks aan de hand was. En dus won Conner Rousseau. Voor de derde keer op rij. Ella heeft een concurrent voor de finale.

“In Abu Ghraib is het prettiger dan hier”, grapte jurylid Jan Jaap Van der Wal over de lege zitjes voor het publiek. “Maar het is ook een beetje alsof je thuis zit”, werd er aan toegevoegd. Al was het toch vooral net thuis, als kijker, wennen. Na zowat 600 afleveringen waarin immer met heel veel omzichtigheid kleine aanpassingen werden doorgevoerd en de slogan ‘revolutie door evolutie’ werd gepredikt, moest er nu noodgedwongen een grote streep door een quiz met een lachend publiek worden getrokken. Het was even wennen, schrikken, maar dan toch weer meesurfen op de dynamiek van Van Looy en diens gasten. Erik was bovendien gediend door de komst van nieuwkomer en acteur Peter De Graef. Een gedroomde kandidaat in deze barre tijden. Bizar geestig en grappig. Lekker naïef, want zo goed als niet op de hoogte van een resem spelregels, intelligent, maar soms onwetend voor de meest onnozele Slimste Mens-vragen. Gevat in elke tussenkomst. En met de halve zekerheid dat er na één deelname een einde komt aan het feest.

Zangeres Chibi Ichigo bleek ook bij haar tweede deelname erg gedreven. Maar wie faalt in de fotoronde en niet kan scoren bij de filmpjes, is eraan voor de moeite. In haar finale sloeg ze zelfs tegen het gewillige slachtoffer dat De Graef wilde zijn, toch tilt. Met zeven juiste antwoorden op zes vragen maak je geen enkele kans op overleven.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau profiteerde maximaal van zijn concurrenten. “Ik ben niet zo tevreden over mijn aflevering. Ik heb heel veel domme dingen gedaan en fouten gezegd”, zo vatte hij samen. Waarop De Graef meesterlijk riposteerde: “Wat zegt dat over ons?” Rousseau zit met zekerheid in de finaleweken, met nu al drie overwinningen op rij en een zekere vierde deelname.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De leukste quotes

Peter De Graef (of hij Slimste Mens zou kunnen worden): “Ik betwijfel het. Ik ben niet zo slim. Gelukkig. Ik vrees dat Slimme Mensen het moeilijk hebben in het leven. Die hebben alles door, zien overal gelaagdheden. Ik wil het allemaal niet weten.”

Erik (over zijn lach): “Ik moet oppassen dat ik niet te hard lach. Meestal wordt mijn lach gecamoufleerd door honderd mensen.”

De Graef (of zijn Youtubekanaal ‘Zitten’ wordt bekeken): “Is dat met views?”

De Graef (heeft thuis een apparaat om ‘mee’ te fietsen): “Dat is leuk omdat je poten mee verzuren in de koers.”

Chibi Ichigo (licht haar woordentwist met Gert Verhulst toe): “Het was heel raar. Je ziet Gert Verhulst heel je kindertijd op tv en dan zit hij daar. Hij zag er ook veel ouder uit. Ik ben eerlijk.”

Van Looy (bekent): “Ik was verslaafd aan minigolf. Ik heb op heel wat terreinen een notering.”

Hilarische momenten

Jan Jaap Van der Wal maakt een persoonlijke opmerking over de coronatoestanden. “Ik drink altijd een soort energiedrankje. Dat hebben ze vandaag for het eerst in een glas gedaan en dan zie je wat je drinkt. Proost alvast (toont een glas met viesgroene inhoud).”

Bij gebrek aan veel reacties van het publiek (dat er niet is), krijgen we leuke wistje-datjes mee van jury en spelers. Zo vertelt Jan Jaap dat men in Friesland het heeft over een ‘donderdeldoekske’ als men een parachute bedoelt en dat men in Zuid-Afrika een ‘spookasem’ bestelt als men suikerspin wil eten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kantelmomenten

Er wordt in een lege tv-studio heel erg matig gespeeld. Na de ‘Open deur’-ronde zit Peter De Graef zelfs onder zijn beginscore. Er wordt nadien enkel door Chibi goed gepuzzeld.

In de fotoronde mag De Graef een pak seconden meegrabbelen, maar Ichigo en Rousseau spelen ronduit slecht.

Ook de filmpjesronde is een maat voor niks. Maar dankzij 70 extra seconden die Conner meepikt, wint de voorzitter moeiteloos.

In de finaleronde zijn de beide spelers zwak. Maar Peter De Graeve mag, tot zijn eigen verbazing, terugkomen.

De eindscore (voor het finalespel)

Conner Rousseau 338 sec.

Peter De Graef 260 sec.

Chibi Ichigo 240 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Conner Rousseau 3 deelnames 3 keer gewonnen

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

Zangeres Noémi Wolfs