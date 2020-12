Geen kerstavond zonder: dit is waarom we nooit uitgekeken raken op ‘Home Alone’

1. De belevingswereld van kinderen

Een belangrijke reden waarom dit in 1990 zo'n 'onverwachte' bioscoophit werd (naast Pretty Woman en Ghost) en vervolgens bijna jaarlijks hoge kijkcijfers scoorde op televisie? Hét geheime wapen van Home Alone: John Hughes. De filmmaker bewees al met onder meer The Breakfast Club (1985) en Ferris Bueller's Day Off (1986) als geen ander de belevingswereld van kinderen en tieners te kunnen vangen. In Home Alone (waarvoor hij het scenario schreef) doet hoofdpersoon Kevin wat ieder knaapje in zo'n situatie zou doen. Jezelf scheren (al is er nog geen donshaartje te bekennen), sleeën van de trap en stiekem die ene gewelddadige film opzetten die je nooit mocht zien. En dit alles zonder represailles of de hinderlijke aanwezigheid van broertjes en zusjes. Maar scenarist Hughes heeft hier evengoed oog voor eenzaamheid, schuldgevoel en het overwinnen van angsten.

2. Een nét niet irritant jochie

Ook knap: een kind dat de irritatiegrens nét niet overschrijdt. Macaulay Culkin kreeg de rol op basis van één scène uit de komedie Uncle Buck (1988), waarin hij een potentiële babysitter onderwerpt aan een kritisch vragenvuur. Dat wijsneuzerige was precies wat Home Alone-regisseur Chris Columbus (hij maakte later de eerste twee Harry Potter-films) zocht. Culkin moet het niet hebben van zijn acteerkwaliteiten, maar dat je hem in sommige sequenties letterlijk zijn lach ziet inhouden, heeft ook iets charmants en authentieks. Hij is inmiddels een volwassen vent van 40 die na de welbekende verdovende middelen (welk kindsterretje is er niet groot mee geworden) en zijn veelbesproken vriendschap met vermeend kindermisbruiker Michael Jackson (Culkin heeft de King of Pop altijd verdedigd), zich nu een betrekkelijk succesvol muzikant mag noemen.

3. Een zeer hoog Looney-Tunesgehalte

Voor wie onder een steen heeft geleefd: Home Alone gaat over een 8-jarig jongetje dat door de rest van het gezin vergeten wordt bij een kerstvakantietrip. Moederziel alleen thuis moet hij het in de finale opnemen tegen twee inbrekers. Een geweldig uitgangspunt voor een horrorprent! De grap is dat deze familiefilm soms dicht tegen dat genre aan schuurt. Boeven Harry en Marv krijgen dankzij de jonge strijdlustige achterblijver onder meer een vlammenwerper, loodzware voorwerpen, een vogelspin en zelfs letterlijk pek en veren voor de kiezen.

Dat het toch onschuldig van toon blijft, komt door het hoge Looney- Tunes-gehalte. Vergelijk het met een Road Runner-filmpje waarin Will E. Coyote constant door een aambeeld wordt geplet en in ravijnen stort, waarna hij gewoon weer ongekreukt de strijd met de renkoekoek ('miep miep') voortzet. Leuk voor filmliefhebbers: dief Harry wordt gespeeld door Oscarwinnaar Joe Pesci, die datzelfde jaar een uiterst gewelddadige crimineel speelde in het meesterwerk Goodfellas. Op de set van Home Alone moest hij continu door de regisseur worden gewezen op zijn taalgebruik. Wie goed oplet, ziet Pesci meer dan eens het woord 'fuck' inslikken.

4. Oprecht ontroerend

Home Alone is zoveel meer dan een veredelde tekenfilm. Kevin wordt door zijn huisgenootjes bang gemaakt voor buurman Marley. Een seriemoordenaar, zo gaat het verhaal. En eerlijk is eerlijk: de oude man (acteur Roberts Blossom) lijkt zo weggelopen uit The Exorcist. Als de twee elkaar per toeval treffen in een kerk, wordt het fabeltje snel ontkracht en blijkt er juist sprake van een verrassende overeenkomst. Kevin mist zijn ouders, Marley mist zijn zoon, met wie hij al jaren is gebrouilleerd. Een mooi ingetogen scène te midden van al het kolderieke gooi- en smijtwerk die bovendien een zaadje plant voor een slotscène die zelfs de grootste cynicus vochtige ooghoeken bezorgt.

5. John Candy

Net als de film een beetje lijkt in te kakken, is daar John Candy (een geliefd komisch acteur uit de jaren 80 en 90). Deze Gus Polinski is de voorman van een polkaband die Kevins radeloze moeder een lift aanbiedt. De scènes in een busje vol polkaherrie zorgen precies voor de energie die de film dan nodig heeft. De volop improviserende John Candy was altijd één brok charisma en ook zijn aandeel in Home Alone is onvergetelijk.

6. Voer voor filmstudenten

Wacht even, volgt hier een pleidooi voor Home Alone als lesmateriaal? Absoluut! De openingssequentie alleen al is een schoolvoorbeeld van slim economisch vertellen. We leren in krap tien minuten alle leden van de familie McCallister kennen wanneer ze als een kip zonder kop door het huis rennen om alles op tijd geregeld te krijgen voor de aanstaande trip. Behalve Kevin: we merken direct dat hij de pispaal van het gezin is. Álle schaakstukken staan meteen op het bord, ook inbreker Harry die vermomd als politieagent de chaos gadeslaat om te ontdekken wanneer hij zijn slag kan slaan. De film is zo vakkundig gemaakt dat je er nauwelijks bij stilstaat hoe bezopen de plot eigenlijk is. Want wie vergeet nou in vredesnaam zijn bloedeigen kind?!

7. De verrukkelijke soundtrack

Toen de filmcomponist ineens afhaakte, werd de meest gewilde musicus van Hollywood gevraagd. Tot ieders verbazing zag John Williams (Jaws, E.T. en Indiana Jones) de klus wel zitten. Het resultaat is verrukkelijke muziek, goed voor Home Alone's enige Oscarnominatie. Schuif Mariah Carey aan de kant en zet Williams' soundtrack eens op, want als dít je niet in de kerstsferen brengt?

