Geen Emmy Award voor Oprah-interview met Harry en Meghan, ‘The Queen’s Gambit’ is grote winnaar

TV Vliegende bompa's zetten ‘Belgium’s Got Talent' op stelten

10 september Opnieuw een aantal dansgroepen, kindsterren en bijzondere zangers vanavond in ‘Belgium’s Got Talent’, maar de meest opvallende act is die van de vliegende bompa’s Fons en Jean-Pierre. Of ze écht 89 zijn zoals ze beweren, mag u zelf uitmaken, maar hun act is alleszins voor elke leeftijd halsbrekend.