Geen eigen programma genomineerd, maar Internationale Emmy Awards krijgen mogelijk toch Belgisch tintje

TV RECENSIE. ‘Mammals’: “Als James Corden iets kan, dan is het een echtgenoot met een opvliegend humeur spelen”

Als komiek en talkshowhost James Corden had gehoopt dat de wereld intussen zou vergeten zijn dat hij recent wegens wangedrag uit een restaurant in New York werd verbannen, dan zal z’n nieuwste rol in ‘Mammals’ op Prime Video die herinnering weer aanwakkeren. Corden speelt namelijk een topchef met een opvliegend humeur die in een neerwaartse spiraal belandt nadat blijkt dat zijn echtgenote hem bedriegt. Of deze tragikomische reeks uw appetijt voor huwelijksdrama kan stillen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

15 november