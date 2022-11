Geen eigen programma genomineerd, maar Internationale Emmy Awards krijgen misschien toch Belgisch tintje

TVKomende nacht (Belgische tijd) worden voor de vijftigste keer de Internationale Emmy Awards uitgereikt. De galashow van één van de belangrijkste tv-prijzen ter wereld vindt traditioneel plaats in New York. Dit jaar is er geen Belgisch programma genomineerd, maar de Belgisch-Britse actrice Céline Buckens (26) maakt wel kans op een beeldje voor haar rol in de Britse serie ‘Showtrial’.

De Internationale Emmy Awards worden jaarlijks uitgereikt door de International Academy of Television Arts & Sciences en bekronen televisieprogramma’s die gemaakt zijn buiten de Verenigde Staten. Dit jaar wordt de galashow gepresenteerd door Penn Jillette, deel van het bekende goochelaarsduo Penn & Teller. Hij krijgt op het podium wel gezelschap van verschillende gasten, onder wie acteur Tom Cavanagh en actrice Melissa Roxburgh.

In totaal maken er dit jaar maar liefst 60 genomineerden afkomstig uit 23 landen kans op de prijs. Er worden beeldjes uitgereikt in vijftien verschillende categorieën. In de categorie ‘beste dramareeks’ maken met het Franse ‘Lupin’ en het Mexicaanse ‘Narcos’ twee Netflix-series kans op een beeldje. Zij krijgen concurrentie van het Zuid-Afrikaanse ‘Reyka’ en het Britse ‘Vigil’. Voor beste komediereeks zijn ‘Bunker’ (Mexico), ‘Dreaming whilst black’ (Verenigd Koninkrijk), ‘Sex Education’ (Verenigd Koninkrijk) en ‘On The Verge’ (Frankrijk) genomineerd.

Volledig scherm Emmy Award © REUTERS

Voor het eerst wordt er ook een sportdocumentaire bekroond met een internationale Emmy Award. De genomineerden in die categorie zijn ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’ (Mexico), ‘Kiyou No Kata’ (Japan), ‘Nadia’ (Frankrijk) en ‘Queen of Speed’ (Verenigd Koninkrijk). Verder maken in de categorie ‘beste documentaire’ twee documentaires over de terreurgroep Islamtische Staat kans. Het gaat om de documentaire ‘Enfants de Daech, les Damnés de la guerre’ (Frankrijk) en ‘The Return: Life after ISIS’ (Verenigd Koninkrijk). Zij nemen het op tegen een Japanse documentaire over de coup in Myanmar en een Braziliaanse documentaire over een verdwijning van een 6-jarige jongen.

Er worden eveneens Emmy Awards uitgereikt aan de beste acteur en actrice. Bij de mannen zijn de Zweed Sverrir Gudnason (‘A Royal Secret’), de Zuid-Koreaan Sun-Kyun Lee (‘Dr. Brain’), de Amerikaan Scoot McNairy (‘Narcos: Mexico’) en de Schot Dougray Scott (‘Irvine Welsh’s Crime’) genomineerd. Bij de vrouwen gaat het beeldje naar de Belgisch-Britse Céline Buckens (‘Showtrial’), de Braziliaanse Leticia Colin (‘Where my heart is’), de Zuid-Afrikaanse Kim Engelbrecht (‘Reyka’) of de Franse Lou de Laâge (‘Le Bal des Folles’).

Volledig scherm Céline Buckens © Instagram

Geen nominatie voor België

In tegenstelling tot in 2021 is er dit jaar geen Belgisch programma geselecteerd. Vorig jaar greep ‘Da’s Liefde’ van productiehuis Shelter naast de prijs in de categorie “niet-gescript entertainment”. In het verleden haalde ons land in die categorie met ‘Hoe Zal ik het Zeggen?’ (2018) en ‘Sorry voor Alles’ (2017) wel al een Emmy Award binnen. Verder werden ook ‘Wat Als?( (2014), ‘Benidorm Bastards’ (2011) en ‘De Smurfen’ (1983 en 1984) al bekroond.

