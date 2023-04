'Geen commentaar', VRT-baas Frederik Delaplace legt 'spreekverbod' op aan personeel openbare omroep

“Hoge bomen vangen veel wind en wees er maar zeker van dat niet iedereen ons dat succes zomaar gunt. Net daarom is het erg belangrijk dat we naar de buitenwereld een rechtlijnig en eenduidig verhaal blijven vertellen. De communicatiedienst heeft hier een uitgekiende strategie rond uitgedokterd, maar die kan enkel werken als we onszelf geen stokken in de wielen steken. En dat doen we helaas wel nu en dan. En om eerlijk te zijn: gewoon te vaak. Door onvoorzichtige uitspraken in gesprekken met journalisten, door vertrouwelijke informatie te delen met externen, door ondoordachte posts op sociale media… ondergraven we vaak zelf het beeld van de sterke mediaorganisatie die we nochtans zijn”, schrijft Delaplace in zijn mail aan het VRT-personeel.