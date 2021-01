Geen ‘Britain’s Got Talent’ dit jaar: 15e editie waarschijnlijk pas in 2022

Het moest een echte feesteditie worden, de vijftiende uitzending van ‘Britain’s Got Talent’, maar corona stak daar een stokje voor. Met pijn in het hart lieten Thames TV en Simon Cowells bedrijf Syco weten dat het niet mogelijk is om ‘Britain’s Got Talent’ te laten doorgaan en dat de show pas terug te zien zal zijn in 2022. Ze willen geen opnames organiseren zonder live-publiek, dat volgens hen voor onmisbaar entertainment zorgt. Op dit moment is het niet mogelijk om dat op een veilige manier te doen.