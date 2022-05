Garry en Els uit ‘Boer zkt Vrouw’ geven hun liefde toch nog een kans: “Maar ik zal mijn huis nooit verkopen”

TVDe reünie met de andere kandidaten uit ‘Boer zkt Vrouw’ was voor geitenboer Garry Sterckx (46) en Els (43) een bijzonder emotioneel moment. Hun liefdesbreuk zag niemand aankomen. Maar intussen is er goed nieuws: het koppel heeft zich verzoend en ziet de toekomst – voorzichtig – rooskleurig in. Wij spraken hen over de reden van de breuk en hoe het met hun hernieuwde liefde gaat. “Eerlijk? Ik had gemengde gevoelens. Ik wilde niet opnieuw gekwetst worden.”