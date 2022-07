‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ vanaf 22 augustus te zien op Streamz

TVWinter is coming... again. ‘House of the Dragon’, een prequel van de bejubelde serie ‘Game of Thrones’, is vanaf 22 augustus te zien op Streamz. De tiendelige ‘Game of Thrones’ prequel zal live met de VS in première gaan.