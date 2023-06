'Game of Thrones'-makers pakken uit met nieuwe sciencefiction-serie ‘3 Body Problem’ (én lossen alvast eerste trailer)

TV Sven Mary leest haatberich­ten aan zichzelf voor: "Je bent een gênante egotripper”

Online is niemand veilig voor commentaar en kritiek, en dat is ook voor Sven Mary (51) niet anders. Hoewel de doorgewinterde strafpleiter veel kan verdragen, is de situatie anders wanneer zijn familie het doelwit wordt. Zoals hij onthult in ‘Helden van het Internet’, komen dergelijke berichten hard binnen. “Dan kom ik in een andere mindset terecht”, deelt hij openhartig. Het is hét bewijs dat zelfs ‘geharde’ individuen kwetsbaar zijn voor haatreacties op het web.