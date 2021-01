‘Game of Thrones’ krijgt alweer prequel: “Productie krijgt hoogste prioriteit bij HBO”

Celebrities Jason Momoa diep in schulden na ‘Game of Thrones': “We waren aan het verhonge­ren”

12 november Je zou denken dat een belangrijke rol in ‘Game of Thrones’ betekent dat het je hebt gemaakt, maar niets was minder waar voor Jason Momoa (41), die in de reeks Khal Drogo speelde. Dat vertelt de acteur in het magazine InStyle.