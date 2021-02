‘Game of Talents’ bundelt straffe acts en mysterie in één spelshow

“’Game of Talents’ combineert de strafste acts en mysterie in één spelshow. Een bodybuilder die uitblinkt in het trainen van honden of iemand die strak in het pak komt breakdancen: misleiding is vaak troef en durft onze kandidaten al eens op het verkeerde been te zetten”, maakt Julie duidelijk. “In ‘Game of Talents’ zien we de grootste verborgen talenten van België en Nederland, maar ook internationale artiesten tonen wat ze kunnen. Wie vouwt zichzelf op en kruipt in een doos? Wie doet acrobatische toeren op een monowiel? Wie kan er klappen met één hand? En vooral: kan je dat inschatten op basis van hun uiterlijk? Het raden kan beginnen!”