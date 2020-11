Gaêtan en Cristina uit ‘Free Love Paradise’ gaan voor vrije liefde: “Een triootje met een andere vrouw? Voor hem zou ik dat wel willen”

TV Tv-programma ‘Free Love Paradise’ nu al spraakma­kend: “Altijd die ene partner: voor velen is dat niet meer van deze tijd”

26 oktober Vergeet 'Temptation Island' en 'Love Island', het nagelnieuwe 'Free Love Paradise' gaat nog een stap verder: is het in die eerste twee programma's altijd maar afwachten of er overspel van komt, dan is het in dit 'Paradijs van de Vrije Liefde' ronduit de bedoeling. "We hebben de zes koppels nooit gedwongen om vreemd te gaan", zegt seksuologe Chloé De Bie (31). "Maar we hebben hun wel ruimschoots de mogelijkheid geboden."