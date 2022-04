Gaan 5 van de 6 kandidaten aan het Mollen?: onze man speurt mee naar De Mol

TVAlle tellers op nul in de grote zoektocht naar de ‘Mol’, nadat Philippe Minguet zichzelf ontmaskerde in de vierde aflevering. Bij de inmiddels nog maar zes overblijvende kandidaten werd een nieuwe ‘Mol’ aangeduid. Opvallend: vijf onder hen wilden wat graag de rol van saboteur opnemen. Enkel Bert had enig voorbehoud. In het hoofd van de makers zou hij dus wel eens de geknipte nieuwe Mol kunnen zijn. Of hebben de makers Manu tot Mol gebombardeerd? Zij is immers de kandidate die tot op heden de pot het minst spekte. Onze redacteur speurt naar mogelijke hints, tips en acties van de ‘Nieuwe Mol’ en kijkt naar het gedrag van de kandidaten.