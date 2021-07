Ga jij mee uit de kleren? Dina Tersago roept iedereen op om naakt te gaan

TV Dina Tersago gaat uit de kleren in de strijd tegen preutsheid: "Thuis loop ik met mijn zoontjes ook naakt rond"

10 juni Worden we steeds preutser? Dina Tersago (42) vraagt het zich af en gaat daarom uit de kleren, in de hoop dat u hetzelfde doet. Voor seizoen twee van 'Ze Zeggen Dat' wil ze met een massa mensen een artistieke naaktfoto maken in de stijl van Spencer Tunick. "Ik heb dit vooraf met mijn partner Wim besproken, al moest ik toch ook even slikken, toen ik het resultaat zag.”