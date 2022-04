Front row bij Steve Aoki op Tomorrowland Winter? Arno en Gerben wagen hun kans in 'Security Checkers'

Valerie kon afgunst niet verbergen in 'Boer Zkt Vrouw': "Als William Titjana kiest, is het puur uit lust"

Drama op de ranch van boer William in 'Boer Zkt Vrouw'. Zondag zagen we hoe de cowboy ervoor koos om Amber en 'de mysterieuze' Titjana op de ranch te houden, ten koste van Bapke en Valerie. De verliezende dames konden hun afgunst tegenover Titjana niet verbergen. Wij gingen polsen bij Valerie of de gemoederen intussen bedaard zijn. "Ik vind nog steeds dat hij stront in zijn ogen heeft", vertelt ze aan Showbits.