‘Friends’ verdwijnt eind september van Netflix

TV Keert Vecna terug in ‘Stranger Things’? Acteur licht tipje van de sluier: “Hij is uit op bloed”

De slechterik van dienst in het vierde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ was wezen Vecna, subliem vertolkt door de Britse acteur Jamie Campbell Bower (33). In een interview met ‘NME’ laat hij nu z'n licht schijnen over de toekomst van z'n personage.

30 augustus