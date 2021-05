‘Friends’-reünie flink gecensureerd voor Chinese televisie

Er werden onder meer beelden verwijderd van de Zuid-Koreaanse boyband BTS. De K-popartiesten zouden zich in het verleden negatief over China uitgelaten hebben. Ook een shot van Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) in zijn onderbroek mocht niet vertoond worden. En dat is nog lang niet alles, want er werden ook een reeks commentaren van homoseksuele fans weggeknipt.

Ook de bijdragen van Lady Gaga en Justin Bieber zijn in China niet te zien. Zowel Lady Gaga als Bieber hebben zich meerdere malen uitgesproken tegen het communistische bewind in China. Gaga zelf is sinds 2016 bovendien niet meer welkom in China. Aanleiding is haar ontmoeting met de Dalai Lama, de geestelijk leider van het in 1951 door China bezette Tibet. Bieber werd in 2017 dan weer voorgoed verbannen uit het land na een aantal incidenten die volgens de overheid absoluut niet door de beugel konden.