‘Friends’ heeft populairste Thanksgiving-aflevering

Na het vergelijken van zoekgedrag, kijkcijfers en IMDB-data komt de Thanksgiving-aflevering uit het tweede seizoen van ‘Friends’ als winnaar uit de bus. In ‘The One With The List’ worstelt Ross met het kiezen tussen zijn jeugdliefde Rachel en zijn huidige vriendin Julie. Joey en Chandler stellen voor om een lijst te maken van de voor- en nadelen van elk meisje. Monica wordt ingehuurd om recepten te maken met behulp van een synthetische chocolade genaamd Mockolate.

Ook de nummers drie tot en met tien van de populairste Thanksgiving-afleveringen op de lijst komen uit ‘Friends’. Een episode van ‘Seinfeld’, ‘The Mom & Pop Store’ uit het zesde seizoen van de comedyshow, kaapt de tweede plaats weg. Daarin moet een winkel die Jerry’s schoenen in reparatie heeft plotseling sluiten, waardoor hij is aangewezen op zijn cowboylaarzen tijdens Thanksgiving. In de aflevering speelt Jon Voight een gastrol als zichzelf.

De volledige top 10:

1. ‘The One with the List’ uit ‘Friends’

2. ‘The Mom & Pop Store’ uit ‘Seinfeld

3. ‘The One with the Football’ uit ‘Friends’

4. ‘The One with Chandler in a Box’ uit ‘Friends’

5. ‘The One with Rachel’s Other Sister’ uit ‘Friends’

6. ‘The One with the Rumor’ uit ‘Friends’

7. ‘The One with All the Thanksgivings’ uit ‘Friends’

8. ‘The One Where Underdog Gets Away’ uit ‘Friends’

9. ‘The One with the Late Thanksgiving’ uit ‘Friends’