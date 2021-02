Freya Poppe uit ‘Pink Ambition’ verblijft al maanden in Dubai: “Hoe ik dat betaal? Door slimme deals te maken”

ShowbizzIn België mag het dan wel vriezen dat het kraakt, ontwerpster Freya Poppe uit ‘Pink Ambition’ heeft daar weinig last van. Zij ontvluchtte de coronacrisis en verblijft al meer dan drie maanden in het zonovergoten Dubai. En ze en is nog niet van plan om meteen terug te keren. “Mensen denken dat ik hier niets doe, maar het tegendeel is waar.”

Bezoekjes aan exclusieve beachclubs, paardrijden in de woestijn en zelfs een wandeltocht die er glamoureus uitziet... Wie de instagrampagina van ‘Pink Ambition’-meisje Freya Poppe bezoekt, kan er niet omheen: de ontwerpster geniet al een hele poos van het leven in Dubai. En dat doet ze niet in de goedkoopste plekjes van de oliestaat, zo geeft ze grif toe. “De vraag: ‘Hoe betaalt gij dat?’ moet mij - sinds ik hier verblijf - al iedere dag wel eens gesteld zijn”, lacht Freya. “Het geheim zit er vooral in om slimme deals te maken. Dat probeer ik bijvoorbeeld te doen met de hotels waar ik logeer. Ik heb op Instagram best veel volgers, wat commercieel erg interessant is natuurlijk. Het resultaat is vaak dat ik aan een bodemprijs ergens kan verblijven. Nooit gratis, nee. Helaas. (lacht)”

“Ook op andere vlakken leer je uiteindelijk wel om minder geld uit te geven. Zo bestel ik tegenwoordig vaker Deliveroo ‘s avonds of ga ik enkel uit eten als het bijvoorbeeld ladies night is in een bepaald restaurant. Dan kan je voor een budgetvriendelijk bedrag een hele avond genieten. Zo’n dingen leer je als je hier wat langer bent.”

Mentale rust

Ondertussen verblijft Freya al sinds 1 november in Dubai. Een keuze die ze maakte toen België een tweede keer in lockdown ging. “Tijdens de eerste lockdown ben ik heel hard blijven doorwerken om Tutu Chic en Tutu Dors (haar modelabel en slaapzaak) draaiende te houden. Ook de zomer van 2020 is haast volledig aan mij voorbijgegaan. Ik had al mijn hoop gesteld op een fijne herfst en winter waarin weer meer mocht, maar eind oktober werd die hoop de kop ingedrukt, toen ik hoorde dat er een tweede lockdown zou komen. Ik voelde dat ik het mentaal niet aankon om die in het grijze, grauwe België door te brengen.”

“Ik ben ondertussen tien jaar zelfstandige en heb vanaf het begin hard gewerkt om mijn doelen te bereiken”, vervolgt Freya. “Ik heb altijd voor mijn carrière gekozen, en dat begint nu z’n vruchten af te werpen. Ik heb een goed team in België, waardoor ik er niet zo nodig zelf hoef te zijn om alles in goede banen te leiden. Of mijn lief dat niet lastig vond? Ik ben al een jaar single, dus nee. (lacht)”

“Op mijn sociale media lijkt dat misschien niet zo, maar ik ben toch iedere dag een paar uur bezig met Tutu Chic en Tutu Dors. Ik begin hier vaak al te werken rond negen uur ‘s ochtends. Door het tijdsverschil met België - waar het drie uur vroeger is - zijn alle belangrijke dingen al geregeld voor mijn personeel aan hun dag begint. Rond een uur of twee stop ik hier, al blijf ik via mijn gsm uiteraard wel bereikbaar. Daarnaast probeer ik ook met mijn zaken hier voet aan de grond te krijgen. Dat begint stilletjes aan te lukken en geeft gigantisch veel voldoening.”

Over een terugkeer naar België denkt Freya momenteel nog niet na. “Ik wil nog een tijdje in Dubai blijven, tot de coronasituatie in België weer wat rooskleuriger is. Ik mis mijn familie en vrienden heel erg, maar momenteel mag ik ze toch niet zien. Dan breng ik liever nog wat tijd door in de zon. En ja, ik snap dat ik in een luxepositie zit en dat zoiets bij sommige mensen afgunst opwekt. Maar ik heb al lang geleden geleerd dat je nooit voor iedereen goed kan doen.”

