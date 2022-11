Frederik Laeremans zit opnieuw in ‘The Sky is the Limit’: “Geloof mij: ik ween af en toe van de stress”

TV RECENSIE. ‘The Santa Clauses’: “De terugkeer van Tim Allens kerstman geeft u veel om uit te pakken”

De goedheiligman heeft de Spaanse haven nog niet verlaten of het loopt al storm voor de Kerstman op Disney+. Zestien jaar na de laatste ‘The Santa Clause’-film keert Tim Allen terug als de gulle gever om te ontdekken dat er veel is veranderd daarbuiten en de populariteit van de Kerstman aan het slinken is. Het stort de pensioenrijpe man in een zoektocht naar de echte kerstgeest en een waardige opvolger die deze veranderende tijden beter kan navigeren. Of deze zesdelige reeks het moderne sprookje kan worden dat de wereld van vandaag nodig heeft? Of de kerstgemoederen alleen nog maar meer zal doen oplaaien? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

20 november