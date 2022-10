‘Frasier’ is officieel terug van weggeweest: Paramount+ geeft groen licht voor tien afleveringen

TV Jambers bezoekt theater­stuk met dragqueens op leeftijd: “We hebben geluisterd naar al hun verhalen”

In een nieuwe aflevering van ‘Jambers - Back to the 90's’ bezoekt Jambers (77) het wereldberoemde theaterstuk ‘Gardenia’. In 1993 ontmoette hij Richard, een verpleger die ‘s nachts dragshows gaf in Antwerpen. Vandaag de dag schittert hij in het stuk dat wordt geregisseerd door Vlamingen Alain Platel (66) en Frank Van Laecke (64). Die laatste vertelde het volgende over de voorstelling: “De authenticiteit ligt bij het feit dat alles wat je ziet op het podium, van de mensen zelf komt.” Het verhaal gaat over het einde van een travestietheater. Alle acteurs aan boord zijn dragqueens, transgender personen of sekswerkers op leeftijd.

4 oktober