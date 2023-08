Franse ‘Boer zkt vrouw’ loopt fout: drie boeren stappen op, productie reageert kwaad

Het gaat concreet om boer David, boer Charles en boer Baptiste, die besloten om hun deelname aan het 18e seizoen stop te zetten. Baptiste, een 30-jarige schapenfokker, was de eerste die de show verliet nadat hij naar eigen zeggen herenigd werd met een ex-geliefde, net voor het speeddaten van start zou gaan. “Hoewel we blij zijn dat hij de liefde heeft gevonden, is het frustrerend omdat hij de plek van een andere kandidaat heeft ingenomen”, reageert de productie van ‘L’amour est dans le pré’, zoals ‘Boer zkt vrouw’ in Frankrijk heet.

“Het is ongekend, maar zo is het leven. We hebben nog 11 deelnemers over voor het speeddaten, dus het seizoen is verre van verloren. We zijn veerkrachtig en passen ons aan”, reageert de productie in de Franse krant ‘Le Parisien’. Maar presentatrice Karine Le Marchand kan haar ergernis niet verbergen: “We investeren tijd en middelen om deze boeren te helpen om de liefde te vinden, en dan nemen ze zomaar de plek in van iemand anders. Het is teleurstellend.”