Frank uit ‘B&B zoekt lief’ vertelt waarom hij Ilse naar huis moest sturen: “Al dat drama, ik heb het onderschat”

TV “Z’n afgehakte hoofd hield ik bij als souvenir”: het waargebeur­de verhaal achter Net­flix-reeks ‘The Hunt for Veerappan’

Was de Indiase stroper Veerappan een koelbloedige moordenaar of een moderne Robin Hood? Over die vraag buigt de nieuwe Netflix-documentaire ‘The Hunt for Veerappan' zich. Het verhaal van een stroper die meer dan honderd mensen op gruwelijke wijze vermoordde en op wie meer dan dertig jaar lang tevergeefs gejaagd werd. Tot hij naar het ziekenhuis moest. “Als ik een slechte man was, zou God me met een bliksemschicht neerhalen.”