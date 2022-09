Frank Raes’ driedelige reeks over Heizeldrama verschijnt eind september: “Het litteken is nog steeds aanwezig”

Ruim een uur voor de start van de wedstrijd tussen Juventus en Liverpool, drongen de Liverpool-supporters binnen in het supportersvak van Juventus. Daardoor brak er paniek uit in de tribune en sloegen de Juventus-supporters op de vlucht. 39 mensen lieten die dag het leven en honderden anderen raakten gewond. De Belgische rijkswacht en politie waren namelijk niet in staat om het drama te voorkomen. In de driedelige Canvasreeks blikt Frank Raes terug op het Heizeldrama, waar hij destijds zelf getuige van was.

(Lees verder onder de trailer van ‘Heizel 1985')

De reeks tracht er vooral naar om alle feiten te belichten vanuit verschillende perspectieven. Zo komen er in de eerste aflevering voornamelijk Italianen aan het woord. Zij schetsen het verhaal vanuit de slachtofferrol. Getuigen vertellen hoe er paniek uitbrak in vak Z en hoe ze moesten vechten om te overleven. Iets waar sommige van hun vrienden en kennissen helaas niet in slaagden. Maar ook spelers komen aan het woord: “Het was de belangrijkste wedstrijd van mijn leven, maar ze had elke sportieve betekenis verloren. Ik word er liever niet aan herinnerd” vertelt voormalig speler van Juventus, Beniamino Vignola.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Benjamino Vignola © © VRT

In de tweede aflevering belichten de Engelsen hun kant van het verhaal. Daarin wordt het drama vooral verteld binnen de context van het probleem van voetbalgeweld in de toenmalige Engelse samenleving. Maar bovenal betreuren ze ook het hele gebeuren. De Liverpool-supporters voelen namelijk tot op de dag van vandaag nog steeds de schaamte van de gebeurtenis die bijna veertig jaar geleden plaatsvond. “Mensen die nog niet geboren waren ten tijde van het Heizeldrama, noemen ons vandaag nog moordenaars. Dat is de erfenis die elke Liverpool-supporter moet dragen”, vertelt Liverpool-supporter Chris Rowland.

Voormalig speler Alan Kennedy heeft vooral spijt van het feit dat de wedstrijd, ondanks de gebeurtenis, toch gespeeld werd: “Die wedstrijd laten doorgaan, was de slechtste beslissing ooit.” Die keuze werd destijds gemaakt omdat men vreesde dat er anders nog meer rellen zouden uitbreken en doden zouden vallen als gevolg van afgelasting.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Frank Raes en Alan Kennedy © © VRT

In de derde aflevering, wordt vooral het Belgische perspectief belicht. Zo wordt er voornamelijk gesproken met hulpverleners, mensen van de ordediensten, leden van de Voetbalbond en journalisten. En één van die journalisten is Frank Raes zelf. Hij zal tijdens de derde aflevering namelijk niet alleen de rol van gids op zich nemen, maar zal ook zelf getuigen. “29 mei zal voor altijd in mijn brein verankerd blijven. Al is het pas vier dagen na de catastrofe echt tot me doorgedrongen. Ik heb me op een bepaald moment op de pechstrook langs de autostrade geparkeerd en heb daar een uur voor me uitgestaard. Het werkte louterend voor mij om 37 jaar later met de herinneringen aan de slag te gaan. En te voelen hoe dat litteken nog altijd in beide kampen aanwezig is.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Muziek voor 'Heizel 1985' © VRT

Boek en muziek

Samen met de reeks verschijnt er ook een boek over het drama. Geert Clerbout bundelt in ‘Heizel 1985: Het drama door de ogen van wie erbij was’ de voornaamste getuigenissen die in de reeks naar boven komen. Maar naast het boek, werd er ook speciaal muziek gemaakt voor de reeks. Dat deed Inne Eysermans, die vooral bekend is als frontvrouw van Amatorski.

Bekijk de reeks vanaf vrijdag 23 september om 21 uur 20 op Canvas en VRT MAX.

LEES OOK: