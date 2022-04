Frank Lammers kruipt opnieuw in de huid van Ferry Bouman voor ‘Undercover’-spin-off

TV Intriges, frustra­ties en confronta­ties in reü­nie-aflevering van ‘De verraders’

De finale is gespeeld, alle kaarten liggen op tafel. Deze avond kwam de hele groep nog een keer samen in de reünie-aflevering van ‘De verraders, waarin Staf Coppens hen alle onbeantwoorde vragen voorschotelt. Waarom onthulde Loïc bijvoorbeeld dat hij een verraders was? Confrontaties worden aangegaan, frustraties worden uitgepraat en mysteries worden opgehelderd.

31 maart