Frank Lammers brengt ‘ode’ aan België

Dramaserie in de maak over onlangs overleden ‘Nederland­se’ atoomspion Abdul Khan

1:07 De Nederlandse filmproducent Le Boxeur Films gaat een dramaserie maken over atoomspionage in Nederland door de zaterdag overleden Abdul Qadeer Khan. De titel van de serie over de 'vader van de Pakistaanse kernbom' heet ‘The man who stole the bomb’.