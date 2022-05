Frank Feys, de onbekende Vlaamse acteur in HBO-hitserie ‘The Staircase’: “Ik hoop ooit nog eens in m’n eigen taal te mogen spelen”

TV RECENSIE. ‘Night Sky’: “Geheimzin­nig sci­fi-dra­ma met een vertederen­de topcast”

Nadat Prime Video vorige maand het fascinerende ‘Outer Range’ afvuurde, staat er al meteen een andere reeks aangaande de mysteries van de kosmos klaar. In ‘Night Sky’ volgen we een gepensioneerd koppel dat via een capsule in hun tuinhuis naar een andere planeet kan teleporteren. Of u dit veelbelovend drama met Oscarwinnaars Sissy Spacek en J.K. Simmons meteen moet achteroverdrukken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

26 mei