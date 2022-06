Frank en Simonneke onverwachte gasten in finale van de ‘Campus Cup’

TV STREAMING­TIP. Hilariteit alom in ‘Man vs Bee’

In ‘Man vs Bee’ maakt een oude bekende zijn opwachting op het kleine scherm. In deze nieuwe, Britse, bijna volledig stille komedie van Netflix zien we hoe Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, in de huid van een house sitter kruipt.

24 juni