Frank Deboosere moet ook met verplicht pensioen: “Zo zijn de regels blijkbaar”

De Wereld van Nanoe “Ik was nog nooit in een seksclub geweest, maar het is voor herhaling vatbaar": Only Fans-ster Nanoe onderzoekt Vlaamse seksindu­strie

‘De wereld van Nanoe’ is een gloednieuwe HLN Original, waarin OnlyFans-ster Nanoe (27) uit Bree op ontdekking gaat in de Vlaamse seksindustrie. Escortedames, massagesalons en parenclubs; alles komt aan bod. En hoewel ze ervaring heeft in de sector, ging er voor haar toch een heel nieuwe wereld open. “Ik was zelf nog nooit in een seksclub geweest, maar dat is een echte aanrader. Ik ga dat zeker nog eens doen”, vertelt ze aan Senne. Voor meer pikante details, check deze nieuwe Showbits. Bekijk hieronder de trailer van de reeks.

2 september