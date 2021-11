Frances Lefebure en Ruth Beeckmans gaan opnieuw op zoek naar onbeperkte liefde in ‘Cupido Ofzo’: dit zijn de kandidaten

TVVanaf 17 november koppelen Ruth Beeckmans en nieuwkomer Frances Lefebure in het tweede seizoen van ‘Cupido Ofzo’ opnieuw mensen met een beperking. Ze stippelen voor hen een leuk afspraakje op maat uit en begeleiden hen bij hun eerste stappen in het daten. “Vorig seizoen schoot cupido meermaals raak en dat was zo schoon en hartverwarmend om te zien!”, vertelt Beeckmans.

Deze editie van ‘Cupido Ofzo’ bevat enkele nieuwigheden. Zo zullen de kandidaten ook na hun date-avontuur gevolgd worden door een cameraploeg. De kijker volgt mee hoe ze niet alleen elkaar, maar ook elkaars leefwereld en vrienden en familieleden beter leren kennen. Ruth en Frances gaan bovendien nog een stapje verder, want voor wie de eerste date geen succes is organiseren ze een nieuwe date.

“Vorig seizoen schoot cupido meermaals raak en dat was zo schoon en hartverwarmend om te zien! Je bouwt echt een band op met de kandidaten en leeft erg mee met hen. Ik vind het dan ook geweldig dat ik ook dit seizoen weer een aantal kandidaten kan helpen met de zoektocht naar een prins of prinses op het witte paard”, aldus Ruth Beeckmans.

Dit zijn de kandidaten:

Dries (22 jaar, Zottegem) - Autisme Spectrum Stoornis

Dries is een vrolijke jongeman en woont afwisselend bij zijn mama en papa in Zottegem. Na zijn schoolcarrière neemt hij nu een sabbatjaar om uit te zoeken wat hij verder wil doen. Zijn allergrootste passie: superhelden. Hij verslindt niet alleen superheldenstrips en -films, hij schrijft ook zijn eigen superheldenverhalen.

Ondanks zijn autisme leert Dries makkelijk nieuwe mensen kennen. Hij is al vaak verliefd geweest, maar belandt meestal in de friendzone. Het is nog maar één keer uitgedraaid op een echte relatie. Zijn autisme maakt het soms moeilijk om op de juiste manier contact te maken met een meisje. Hij hoopt dat ‘Cupido Ofzo’ hem kan helpen om zijn zelfvertrouwen te herwinnen en zo de echte liefde te vinden.

Sascha (22 jaar, Kampenhout) - Autisme Spectrum Stoornis

Sascha heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Door haar autisme is haar middelbare schoolcarrière niet van een leien dakje gelopen. Uiteindelijk is ze gestopt met school en probeert ze sinds twee jaar haar leven weer op de rails te krijgen. Ze werkt één dag per week in een woonzorgcentrum, is gek van dieren en kan al haar creativiteit kwijt in tekenen.

Sascha leert nog elke dag bij over zichzelf en wil graag haar volle potentieel tonen aan de wereld. Een lief zou volgens haar perfect in dat plaatje passen. Veel prikkels zijn altijd moeilijk geweest voor Sascha en dat maakt dat ze niet makkelijk nieuwe mensen ontmoet.

Stef (29 jaar, Geel) - fysieke beperking, spastische diplegie

Stef woont samen met zijn kat Modest en hond Luna. Het grootste deel van zijn tijd is hij aan het werk als zelfstandig IT-consultant, maar zijn grote passie is radio maken. Zo presenteert hij elke zaterdag zijn eigen programma bij Radio Mol. Door zuurstoftekort bij de geboorte heeft Stef een fysieke beperking: spastische diplegie. Daardoor heeft hij het moeilijk om te stappen en heeft hij problemen met zijn fijne motoriek. Dit houdt hem echter niet tegen om jaarlijks te gaan skiën of een avontuurlijke reis te maken. Hij is een echte doorzetter en plantrekker.

Stef heeft al één lange relatie gehad. Hij is op zoek naar iemand die hem kan aanvullen, iemand die net als hij positief in het leven staat. Een partner die ook een beperking heeft, zou de relatie voor hem in evenwicht brengen.

Tine (24 jaar, Antwerpen) - fysieke beperking, CMT

Tine werkt als technology consultant. Ze speelt trombone, zwemt graag en verslindt boeken. Haar vriendinnen spelen een belangrijke rol in haar leven en ze gaan dan ook vaak samen op stap. Tine is geboren met een erfelijke ziekte, een eiwitafwijking, waardoor haar zenuwen niet zo goed werken. Dit vertaalt zich in handen en benen die soms moeilijk te besturen zijn. Wandelen en fietsen lukken wel, voor langere afstanden heeft ze een rolstoel nodig.

Tine is de enige in haar vriendengroep die een beperking heeft en hoe hard zij haar ook proberen te begrijpen, ze kunnen niet weten wat ze meemaakt. Daarom zou ze het niet erg vinden als ze een partner zou hebben die net als zij een fysieke beperking heeft. Ze is op zoek naar een lief en communicatief persoon.

Klaas (21 jaar, Zichem) - Autisme Spectrum Stoornis

Klaas woont begeleid zelfstandig in een studio. Twee dagen per week werkt hij in een crèche en de rest van de week brengt hij door in een dagcentrum. Klaas is opgegroeid in een groot gezin. Met twee broers en een zus, katten, cavia’s en varkens in huis, is het altijd een gezellige drukte ten huize Pauwels. Nu hij alleen woont, mist hij wel iemand om zijn hart bij uit te storten en om zijn volwassen, zelfstandig leventje mee vorm te geven.

Op school had Klaas regelmatig een liefje. Toen ontmoette hij regelmatig nieuwe meisjes en ging hij het met briefjes ‘aanvragen’. Nu heeft hij geen idee meer hoe hij dat zou moeten aanpakken. Klaas hoopt dat Ruth en Frances iemand kunnen vinden die ook gek is van kindjes, en houdt van familiemomenten en avontuur.

Ellen (25 jaar, Ekeren) - Autisme Spectrum Stoornis, verstandelijke beperking

Ellen woont nog thuis bij haar ouders en haar jongere zus en broer. Elke week is bij haar goed gevuld: werken in een kleuterschool, werken in een crèche en activiteiten in haar dagcentrum.

Ellen is een goedlachse, zelfstandige, zorgzame jonge vrouw die héél graag een vriend wil. Ze heeft in het verleden al liefjes gehad, maar de perfecte jongen voor haar is daar nog niet uitgekomen. Als Ruth en Frances voor haar die romantische prins op het witte paard zouden vinden, zou voor haar het plaatje compleet zijn.

De singles en dates die in de verdere afleveringen gevolgd worden, worden nog later voorgesteld.

‘Cupido Ofzo’, vanaf woensdag 17 november om 21u45 bij VTM.

