Frances Lefebure en Lieven Scheire ontrafelen ‘Ons DNA’: “Moest ik met Boris voor een kindje gaan zou ik nooit betalen voor de oogkleur van de baby”

TV“Koen Wauters lust geen koriander, Dina Tersago heeft presentatievrees.” Met een resem BV’s en zichzelf als proefkonijnen gidsen Lieven Scheire (41) en Frances Lefebure (34) u de komende weken door de wondere wereld van de genetica. “Ik zou nooit betalen voor de oogkleur van mijn baby.” Maar het kán wel, zo maken ze duidelijk in het nieuwe programma ‘Ons DNA’. En ook andere bizarre feiten komen aan het licht. “Eindelijk viel mijn frank waarom ik koffie, energiedrankjes en cola kan drinken zonder dat het effect op me heeft.”

Vijftig procent van onze genen delen we met een banaan. Genetisch komen we voor 85 procent overeen met een muis en de kans is groot dat we nog een gekloonde mammoet zien rondlopen op aarde. Nemen u vanaf vanavond mee door de wondere wereld van de genetica: Lieven Scheire en Frances Lefebure. De eerste een ervaringsdeskundige, de tweede een nieuwsgierige nieuweling die van de ene verbazing in de andere viel. “Uit mijn eigen DNA-test bleek bijvoorbeeld dat ik in geen tijd cafeïne afbreek”, vertelt Lefebure. “Eindelijk viel mijn frank waarom ik koffie, energiedrankjes en cola kan drinken zonder dat het effect op me heeft. Ik mag het om 3 uur ‘s nachts drinken, het houdt me niet wakker.”

Lieven Scheire schreef al een boek over DNA en toerde met een zaalshow door België en Nederland. Hij gidst de kijkers door de aflevering met weetjes en verklaringen, Lefebure ontmoet getuigen die te maken krijgen met de impact van genetisch onderzoek. Ze bezoekt onder meer een fertiliteitskliniek. Want nu al is het perfect mogelijk om vooraf het geslacht van je baby te bepalen. “In bepaalde ziekenhuizen in de Verenigde Staten, India en Cyprus kan je voor 16.000 euro het geslacht van je kind kiezen”, knikt Scheire. “Voor hetzelfde bedrag kan je ook de oogkleur van je baby kiezen. Het is een moeilijke ethische vraag hoe je daar als maatschappij mee omgaat. Willen we dat verbieden? Of gun je een koppel dat al drie zonen heeft ook eens een dochter? Heel moeilijk te beantwoorden, bij ons mag je de techniek enkel gebruiken als je er een genetische ziekte mee kan elimineren.”

Frances heeft met haar man Boris Van Severen al twee pluszonen. Moesten zij voor een kindje gaan, zou ze de natuur haar werk laten doen. “Het is op dit moment nog niet aan de orde, maar moest ik met Boris voor een kindje gaan zou ik nooit betalen voor bijvoorbeeld de oogkleur van de baby. Er wordt nogal licht over gegaan, maar zo’n IVF behandeling is ontzettend zwaar. Ik heb een koppel gevolgd dat zo’n traject volgt om een erfelijke aandoening te elimineren en dat proces wordt echt onderschat. Eerst voel je je belabberd omdat je hormonen neemt om meer eicellen te produceren, dan onderga je een operatie om het bevruchte eicelletje te plaatsen en als je pech hebt kan het dan ook nog mislukken. Ook mentaal is het dus erg belastend. Neen, zoiets doe je niet voor je plezier.”

Daarnaast onderwerpen Scheire en Lefebure ook een heel aantal BV’s aan een hoop testen. “Zo bleek bijvoorbeeld dat Koen Wauters een genetische aanleg om geen koriander te lusten”, zegt Lieven. “En uit het DNA van Dina Tersago bleek dat zij genetisch een gigantische aanleg heeft voor podiumangst. Toch bijzonder voor een presentatrice van zo’n allure. Door heel veel training leerde ze met dat euvel om te gaan. ‘Een bergbeklimmer met hoogtevrees noemde ze zichzelf’.”

Het nieuwe presentatieduo kende elkaar voor dit programma nog niet niet echt, maar er ontstond meteen een band. “Net als heel veel mensen hang ik Lievens lippen omdat hij zo’n complexe materie op een bevattelijke manier kan uitleggen”, besluit Frances. “Ik ben van nature nieuwsgierig, maar soms wordt het hele verhaal best technisch. Door Lieven moet je niet gestudeerd hebben om alles tot in de puntjes te kunnen volgen. Hij is de wetenschapsleraar die elke tiener zou moeten hebben.”

