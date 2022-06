Frances Lefebure acteerde samen met ‘onherkenbare’ Johny Voners in laatste project: “Hij wilde absoluut geen medelijden”



TVIn maart 2020 overleed Johny Voners aan kanker, maar twee maanden voor z’n dood stond hij nog op de set. Die van ‘Een goed jaar’ meer bepaald, vanaf vandaag te bekijken op Streamz. Frances Lefebure (33), die de dochter van Voners speelt in de serie, is dankbaar dat ze dit nog samen met hem mocht doen. “Hoewel hij zwakker was dan vroeger, bleef hij een echte professional”, vertelt ze in dit gesprek over haar personage, hun samenwerking, de ziekte van Johny en het eerste gezamenlijke project met vriend Boris. “Samen acteren was een bevestiging van onze liefde.”