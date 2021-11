Frances en Ruth helpen Dries uit de ‘friendzone’ in ‘Cupido Ofzo’

TV Vrouwen aan de macht in ‘Thuis’: Femke en Karin gaan samen in de aanval tegen Peter

Op donderdag zagen in ‘Thuis’ dat Karin belde naar Femke. Of ze het voorstel van Peter voor de echtscheiding al ondertekend had? Karin voelt doorgaans weinig affiniteit met Femke, dus dat dit telefoontje niet veel goeds zou betekenen voor Peter konden we al raden. Femke en Peter zitten namelijk verwikkeld in een echtscheiding waar ook Karins zoon Kobe de dupe van dreigt te worden.

12 november