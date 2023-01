Foxy Lady uit ‘The Masked Singer' spreekt voor het eerst: “Jagen op loslopend wild is sterker dan mezelf”

TV Philippe Geubels presen­teert comedyshow in Nederland: “Het was pure chaos”

Philippe Geubels is een van de presentatoren van een nieuwe, Nederlandse comedyserie: ‘LOL: Last One Laughing’. Daarin worden tien Nederlandse comedians uitgedaagd: wie kan z’n gezicht in een ‘Big Brother’-achtige omgeving strak houden en tegelijkertijd z’n tegenstander aan het lachen maken? “Je verwacht dat het met tien comedians in één ruimte een chaos wordt, en dat klopt.”

23 januari