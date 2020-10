Fotografe Lieve Blancquaert houdt fotoshoot om slachtoffers van kanker te herdenken

Dinsdag was er al de special van 'Durf te vragen' over kanker, gisteren toonde VRT NWS een reportage over twee veerkrachtige patiënten en Jeroen Meus (42) betuigt zijn steun in 'Dagelijkse kost'. Fotografe Lieve Blancquaert (57, foto) sluit deze bijzondere week af met een nieuwe special van 'A Day to Remember'. Daarin ontvangt ze in haar studio opnieuw mensen die een dierbare hebben verloren aan de ziekte. Zij hebben als het ware 'een afspraak' met hun geliefde. Om de herinnering levendig te houden en om nog eens samen op de foto te gaan, maar ook om hun verhaal te delen en een boodschap van hoop te brengen.