Floris uit ‘Don’t Worry Be Happy’ is bewust vrijgezel: “Ik krijg nochtans genoeg kansen”

Showbizz COLUMN. Willy Sommers verklapt het geheim achter z’n stijlvolle looks in ‘Liefde voor Muziek’: “Allemaal te danken aan mijn vrouw”

16 maart Hij heeft er lang op moeten wachten, maar dit seizoen is Willy Sommers (68) als éminence grise het stralende middelpunt van ‘Liefde Voor Muziek’. Hij noteert z’n indrukken in een wekelijkse column, waarin hij iedereen een blik achter de schermen gunt. Deze week onthult hij hoe hij er altijd zo piekfijn weet uit te zien op de planken én licht hij een tipje van de sluier over zijn nieuwe album: “Jelle Cleymans droomt er al lang van om een nummer voor me te schrijven.”