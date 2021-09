Florentien uit ‘K2 Zoekt K3’ geeft de moed niet op: “Ik weet wel dat ik moet afvallen, maar ik mag er zijn”

TV“Ik weet dat ik meer weeg dan een meisje met size zero . Maar waarom zou dat me moeten tegenhouden om mijn dromen na te jagen?” En dus stapte Florentien Mol afgelopen zaterdag vol zelfvertrouwen het podium op tijdens ‘K2 Zoekt K3’. Dat de Nederlandse het niet haalde, vindt ze uiteraard jammer, al blikt ze wel met een tevreden gevoel terug op haar deelname. “Als ik één ding heb willen aantonen met mijn auditie, is het wel dat iedereen het recht heeft om te dromen.”

Gordon — volgens velen het meest gevreesde jurylid uit ‘K2 Zoekt K3' — gaf meteen aan dat hij Florentien leuk vond, Ingeborg drukte vervolgens alsof haar leven ervan afhing, Samantha en Natalia waren het erover eens dat de Haarlemse zorgkundige een heerlijk stemgeluid heeft en Hanne en Marthe waren onder de indruk van haar swag. Helaas was dat net niet genoeg voor Florentien om zich te verzekeren van een plaatsje in de volgende ronde. Tot ergernis van Gordon zelfs. “Ze was echt heel leuk”, oordeelde hij na afloop. “Als je haar naast Hanne en Marthe zet, wordt dat hysterisch leuk. Je moet toch maar durven om hier het podium op te komen, goed wetende dat je niet voldoet aan het stereotiepe beeld.”

“Heeft ie dat écht gezegd? Gordon? Wauw, wat fantastisch”, lacht Florentien wanneer ze te horen krijgt hoe positief de Nederlander over haar was. “Je moet weten dat ik mijn auditie zelf nog niet heb kunnen bekijken. In Nederland is ‘K2 Zoekt K3' nu pas van start gegaan, waardoor wij twee auditierondes achterlopen. Maar wat heerlijk om dat te horen. Vlak na mijn auditie was ik immers triest omdat ik het niet gehaald had. In mijn hoofd had ik al bedacht dat ik het nieuwe K3’tje zou worden, en toen kreeg ik een njet van Samantha en Natalia. Dat kwam hard aan. Ondertussen heb ik het gelukkig een plaatsje kunnen geven. Meer zelfs: voor mij is die auditie één van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Op zo’n podium mogen staan en je passie delen: dat is een fantastisch gevoel.”

Toch dacht de enthousiaste en goedlachse redhead aanvankelijk niet dat K3'tje worden voor haar überhaupt een optie was. “Ik moest een mentale drempel over om me aan te melden”, klinkt het. “Toen ‘K3 Zoekt K3’ van start ging wilde ik me ook al een K3'tje kunnen noemen, maar ik was te onzeker om me in te schrijven. Met deze oproep zat ik beter in mijn vel, waardoor ik beslist heb om mijn kans te grijpen. Het was nu of nooit, vond ik. Dat ik dan ook geselecteerd werd: helemaal het einde. Zeker wanneer je bedenkt dat ik er helemaal niet uitzie als het typische K3-meisje. Na mijn passage las ik op YouTube verschillende commentaren waarin werd gezegd dat ik naïef was om als dikkerdje op een plaats bij K3 te hopen. Maar als ik één ding heb willen aantonen met mijn auditie, is het wel dat iedereen het recht heeft om te dromen.”

Zijn wie bent

Florentien geeft grif toe dat ook zij het lange tijd moeilijk vond om die ambitie bij zichzelf toe te staan. “Dat heeft met mijn omvang te maken. Ik weet dat ik niet graatmager ben, en dat ik dat waarschijnlijk ook nooit zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik mezelf moet wegstoppen in een hoekje. Ik heb ook het recht om er te zijn, en volop in te zetten op de dingen die ik leuk vind. Dat gezegd zijnde: ik weet wel dat ik moet afvallen. Met de hulp van een coach ben ik daar ook mee bezig. Ik wil gezond worden, want ik weet dat dit nu niet helemaal goed zit bij mij. Een maatje S zal ik waarschijnlijk nooit aantrekken, maar er zijn nog heel wat andere sizes die ook oké zijn. Als ik effectief een K3'tje geworden was, had ik van bodypositivity ook echt mijn voornaamste punt gemaakt. Je kledingmaat bepaalt echt niet wie je bent, hoe goed je ergens in bent of waar je voor staat.”

“Ondertussen kan ik wel om met hatelijke commentaren, maar vroeger heb ik daar heel veel verdriet van gehad”, vervolgt Florentien. “Toen ik jonger was, werd ik heel erg gepest omdat ik zogezegd te dik was. En ik zeg zogezegd, want ik was toen nog helemaal niet te dik. Ik woog een maatje meer, dat wel. Maar dat was het dan ook. Als ik nu naar foto’s van vroeger kijk, begrijp ik niet waarom ik toen dacht dat ik een soort van ronde bal was. Integendeel. Dat was juist een periode waarin ik op weg was naar een gezonde versie van mezelf. Maar al die negativiteit rondom mij sloop stilletjesaan in mijn zelfbeeld, waardoor ik compleet verslonsde en de kilo’s er maar bleven aanplakken. En ergens snap ik die hele focus op het uiterlijk ook wel. We kunnen wel met z’n allen zeggen dat het innerlijk belangrijk is, maar je uiterlijk is wel het eerste wat je ziet. Al vind ik wel dat er een groot verschil is tussen kijken naar iemands uiterlijk, of die persoon op basis daarvan veroordelen. Dat heb ik pas drie jaar geleden zelf beseft, na verschillende sessies bij een therapeut. Ik besef nu dat ik er - come rain or come shine - mag zijn.”

“Dat is ook één van de redenen waarom muziek zo belangrijk voor me is”, besluit Florentien. “Soms kan ik maar moeilijk onder woorden brengen hoe ik me voel, en dan helpt muziek me daarbij. Samen met mijn vriend Geronimo, die producer is, heb ik trouwens een muziekgroepje: Flo and Mo. We hebben samen een album gemaakt waarop acht songs staan: drie covers en vijf eigen nummers. Iedere song vertelt een stukje van mijn verhaal, met alle mooie en minder mooie momenten. Op termijn wil ik dat album omzetten in een theatertour. Daarbij wil ik het belang van die eerder genoemde bodypositivity nog eens onderstrepen, en wil ik mensen ook tonen dat het oké is om even niet oké te zijn. Als je dat kan omarmen, ben je sowieso al een betere versie van jezelf.”

