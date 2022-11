Florence uit ‘Blind getrouwd’ over haar gevoelens voor Jiri: “Mensen die me een seut vinden... Ik kan hen geen ongelijk geven”

TVGeen grote passie of allesverslindende verliefdheid tussen Florence (29) en Jiri (35) in ‘Blind getrouwd’. Vooral zíj houdt hém op afstand en dat komt haar stilaan op kritiek te staan: “Ik besef nu dat we onze gesprekken te vaak buiten het oog van de camera’s hebben gevoerd”, zegt Florence aan ‘Dag Allemaal’. De verpleegkundige reageert in het interview op de kritiek en verklapt of er nog hoop is voor Jiri. “Had ik op jonge leeftijd iets losser in ‘t leven gestaan, dan had mijn leven er misschien anders uitgezien.”