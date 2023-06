Florence en Jiri uit ‘Blind Getrouwd’ exact 1 jaar getrouwd: “Hij wil mij graag écht ten huwelijk vragen, maar hij moet nog even wachten”

Celebrities Na scheidings­ge­ruch­ten: prins Harry nodigt James Corden uit voor etentje, die er speciaal voor terugkomt uit VK

De Britse talkshowpresentator James Corden (44) is slechts weken na zijn verhuis vanuit de VS naar zijn thuisland Verenigd Koninkrijk alweer gespot in Amerika. Blijkbaar had hij daar een etentje op de planning staan met niemand minder dan prins Harry (38).